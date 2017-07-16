О НАС:

Компания «Пензабетон.РФ» занимается производством и продажей бетона, а также раствора, щебня и железобетонных изделий (ЖБИ) в Пензе и Пензенской области. Мы предлагаем высококачественную продукцию, выгодные условия сотрудничества и гарантируем оперативное выполнение заказов.

Бетон от производителя

Любой специалист, который работает в сфере строительства, знает, что бетон является ведущим конструктивным материалом при создании зданий. От его качества зависит прочность, надежность и долговечность постройки. Для того чтобы реализация проекта прошла успешно, следует ответственно подходить к выбору поставщика данной продукции.

Компания «Пензабетон» уже более 6 лет работает на строительном рынке и занимает лидирующие позиции в сфере производства стройматериалов. У нас вы можете купить следующие марки бетона:

М100 – подходит для формирования фундамента, строительства дорог, создания монолитных плит.

М150 – используется в процессе изготовления стеновых панелей и фундаментных блоков.

М200 – предназначен для стяжки бетонных полов, закладки фундаментов, возведения ЖБИ, производства дорожных плит.

М250 – применяется при строительстве дорожек, заливке плит перекрытий и лестничных площадок.

М300 – станет отличным решением для сооружения стен и опор, закладки монолитного фундамента.

М350 – без него не обходится строительство колодцев, септиков, лестничных пролетов, опорных колонн, покрытий автомагистралей и аэродромов.

М400 – идеальный вариант для возведения мостов, арочных проемов, плотин, создания коллекторов, возведения объектов машиностроительной, энергетической и горнодобывающей отраслей.

Для того чтобы смесь получилась морозостойкой, водонепроницаемой и пластичной, мы используем специальные добавки. Если у вас имеются сомнения относительно выбора марки бетона, вы всегда можете рассчитывать на консультацию нашего технического специалиста.

Почему именно мы?

В ассортименте компании «Пенза Бетон» представлены разнообразные строительные растворы, щебень, железобетонные изделия (ЖБИ). При этом вся продукция производится с учетом требований ГОСТ, а ее качество отслеживается в собственных лабораториях. Перед тем как поступить в продажу, она подвергается многочисленным испытаниям и проходит контроль на соответствие существующим стандартам.

Также мы заботимся о своевременной доставке бетона и бетонных изделий на объект. Для этого в автопарке компании предусмотрено 25 специализированных машин. При обращении к нам вы можете рассчитывать на следующие преимущества:

гибкая система скидок;

прозрачные условия сотрудничества;

наличие всех необходимых сертификатов;

оперативная обработка заявок;

помощь в отгрузке стройматериала;

индивидуальный подход.

Цена за куб бетона зависит от его марки, класса и технических характеристик. Чтобы узнать точную стоимость, свяжитесь с оператором по телефонам 8 (8412) 222-000 или 222-333. Консультант предоставит исчерпывающую информацию о товаре и при необходимости оформит заказ.